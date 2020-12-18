İstanbul'da esrarengiz bir ölüm daha!

Süleyman Esen (43), İstanbul Üsküdar’da önceki gün saat 14:30 civarında 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Esen’in hayatını kaybettiğini belirledi.





Esen’in cesedi ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.







Yakınlarının polise verdiği ilk ifadede Danıştay Davası sırasında avukatlık mesleğinden atılan Esen’in psikolojik sorunları olduğunu ve sigara içmek için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini belirtti.





Avukatlık mesleğinden ihraç edilen Süleyman Esen'in psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.





ALPARSLAN ARSLAN HÂKİM MUSTAFA BİRDEN'İ KATLETMİŞTİ





17 Mayıs 2006’da Danıştay 2'nci Dairesi’nin 5 kişilik heyeti toplantı halindeyken içeri giren avukat Alparslan Arslan, üyelere ateş açmış ve başkan Mustafa Birden’i katletmişti.





Esen söz konusu davadan beraat etmişti. Alparslan Arslan yargılandığı bir diğer dava olan Cumhuriyet gazetesine bomba atılmasıyla ilgili davada, “Bombaları Süleyman Esen’den aldım.” demişti.





