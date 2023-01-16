Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da fark 10 puana çıktı /16 Ocak 2023 10:15

İstanbul'da fark 10 puana çıktı

Seçimin kaderinde önemli rol oynayacak olan megakent İstanbul'da Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'yla arasındaki farkı 10 puana çıkardı. AKP'deki erime, yüzde 11.9'u buldu.

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Kamuoyu araştırma şirketleri, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. ORC, İstanbul özelinde yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. 

İstanbul, tüm siyasi partiler için ayrı bir öneme sahip olsa da AKP için ifade ettiği anlam biraz daha farklı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaybedersek, Türkiye'yi kaybederiz" diye nitelediği megakent, son yerel seçimde iktidar ve muhalefetin çarpışmasına sahne oldu. İki kere yapılan seçimde büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna CHP'li Ekrem İmamoğlu oturdu.

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Sandık günü yaklaştıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik baskılar arttı. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kullandığı 'ahmak' sözü nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akabindeyse personel alımı nedeniyle 'terör soruşturması' ile karşı karşıya kaldı. 

ORC tarafından yapılan araştırma, tüm engelleme girişimlerine rağmen büyükşehirde muhalefete yönelik ilginin arttığını ortaya koydu. 

2018'deki seçimde AKP, yüzde 42.7'yle sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Onu, yüzde 26.4'le CHP ve yüzde 12.7'yle HDP izlemişti.

MHP'nin yüzde 8.3 oranında oy aldığı seçimde henüz yeni kurulmuş İYİ Parti yüzde 8'i görmüştü.

Ankette iktidar partisine desteğin yüzde 30.8 seviyesine gerilediği görüldü.

Ana muhalefet partisi oylarını yüzde 27.3'e yükseltirken, İYİ Parti oranını ikiye katlayarak yüzde 17.8'e ulaştı.

MHP: Yüzde 4.7

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 3.1

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7,

DEVA Partisi: Yüzde 2

Yeniden Refah: Yüzde 1.1


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