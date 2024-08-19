Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Filistinli iş insanına maskeli suikast girişimi /19 Ağustos 2024 10:53

İstanbul'da Filistinli iş insanına maskeli suikast girişimi

İstanbul Kağıthane'de maskeli kişiler tarafından otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Susturucu silahla düzenlenen saldırıda otomobildeki Filistinli iş insanı olduğu öğrenilen kişi ile koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında park halinde bulunan ve içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, KENDİSİ VE KORUMASI YARALI

Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobildeki Filistinli iş insanı olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

SİLAHI ATIP KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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