Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da film gibi olay! Hafıza kaybı yaşayan kadını tedavi etmek için silahlı saldırı düzenlendiler /11 Haziran 2022 17:18

İstanbul'da film gibi olay! Hafıza kaybı yaşayan kadını tedavi etmek için silahlı saldırı düzenlendiler

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta şüpheli bir şahıs, sokakta yürüyen iki kadına kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı. Olayda bir kadın bayılırken, diğer kadının tepki vermemesi şaşırttı. Olay sonrası kendine gelen kadın, hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

ŞOK YAŞAMASI İÇİN SOKAK ORTASINDA ATEŞ ETTİLER

Sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

"Doktoru şok geçirmesi lazım dedi"
Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı. İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü. Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu.
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Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

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