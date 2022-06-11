İstanbul'da film gibi olay! Hafıza kaybı yaşayan kadını tedavi etmek için silahlı saldırı düzenlendiler

ŞOK YAŞAMASI İÇİN SOKAK ORTASINDA ATEŞ ETTİLER

Sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

"Doktoru şok geçirmesi lazım dedi"

Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı. İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü. Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu.