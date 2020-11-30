Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da fırınların yarısı ekmeği 2 liradan satıyor /30 Kasım 2020 10:44

İstanbul'da fırınların yarısı ekmeği 2 liradan satıyor

İstanbul’da 2 bin 892 fırında “gramaj-fiyat” denetimi yapan İstanbul Valiliği, 1571 fırının ekmeği 1.5 lira olması gerekirken 2 liradan sattığını duyurdu.

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Fırıncıların gerekçesi sürekli artan maliyetlere rağmen kabul edilmeyen zam talepleri olurken, kaç fırının bu duruma başvurduğu valilik tarafından yapılan denetimlerle sayıca tespit edilmiş oldu.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL’ye (200 gram ekmek 1.5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1.5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi.”
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