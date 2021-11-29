Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi /29 Kasım 2021 20:55

İstanbul'da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından tüm Türkiye'de şiddetli rüzgar etkili oldu. İstanbul'da ise kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime yarın (30 Kasım 2021) bir gün ara verildi.

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Valiliğin açıklaması şöyle:

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.
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