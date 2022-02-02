Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da gece yarısı sır kazı: Hiçbir açıklama yapılmadı, ekipler nöbette! /02 Şubat 2022 09:14

İstanbul'da gece yarısı sır kazı: Hiçbir açıklama yapılmadı, ekipler nöbette!

Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan açıklama bekleniyor.

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İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.
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