İstanbul'da gergin gece: Polis CHP İl Başkanlığı'nı ablukaya aldı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı.





Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyım heyetinden çekildi.





GÜRSEL TEKİN PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Kayyım olarak atanan ve görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin pazartesi günü (8 Eylül) saat 12.00'de il başkanlığına gideceğini bildirdi.





Bunun üzerine gözler yarın saat 12.00'ye çevrildi. CHP'li kurmayların yarın il binası önünde bir "insan zinciri" oluşturacağı iddia edildi.





CHP İSTANBUL GENÇLİK'TEN ÇAĞRI

Sözcü'nün haberine göre CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan ise bu akşam saat 23.00'e dikkat çeken bir çağrı geldi. Çağrının ardından vatandaşlar il binası önünde toplandı.





POLİS BİNAYI ABLUKA ALTINA ALDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.





İl başkanlığına çıkan yollar kapatılırken il binasına giriş ve çıkışların çevik kuvvet polisi tarafından engellendiği belirtildi.





Burada polis ile partililer arasında tartışma yaşandı. Vatandaşlar da ablukaya tepki gösterdi.





PROTESTOLAR BAŞLADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki ablukanın ardından Özgür Özel başta olmak üzere CHP kurmayları, vatandaşları il binası önüne davet etti.





Bu arada İstanbul'un birçok ilçesinde de vatandaşlar ablukayı protesto ederek CHP'ye destekte bulundu.





Başta Kadıköy olmak üzere birçok ilçede evlerden ıslık, düdük ve tencere sesleriyle protestolar yükseldi.





CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, yaptığı paylaşımda vatandaşların evlerinin balkonunda polis ablukasına karşı yaptığı protesto görüntüleri paylaştı.





CHP'Lİ BAŞARIR VE ÖZÇAĞDAŞ'TAN SERT TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşlanan polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il başkanlığı önünde açıklama yaptı.





Başarır, "Arkamızda yüzlerce çevik kuvvet polisi var. Buraya giriş ve çıkış engelleniyor. Şu anda il binamız, irademiz esaret altında. Herkesi, tüm İstanbullu, tüm İstanbulluları bize oy veren vermeyen fark etmiyor, buraya davet ediyorum. Bu yüzyılda bu manzarayla karşı karşıyayız. Evet, orada, burada, yukarıda, arkada yüzlerce polis var. Şu anda İstanbul il binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polis ekiplerine, "CHP binasını abluka altına aldın, fiilen kapattın. Bu nedir?" ifadeleri ile tepki gösterdi.





VALİLİKTEN MİTİNG YASAĞI KARARI

Bu arada İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül saat 23.59'a kadar gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacağını duyurdu.





ÖZGÜR ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu arada tansiyonun yükseldiği anlarda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.





Sosyal medya hesabından İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafını paylaşan Çelik, "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız" notunu düştü.





BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.





Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.





Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."







