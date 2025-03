İstanbul'da gözaltına alınan çok sayıda kişi için tutuklama kararı!

"SİYASİ İNTİKAM KARARLARI"













İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyona tepki olarak 19 Mart günü başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencileri, siyasi parti temsilcileri ve eylemleri izleyen gazetecilerin de olduğu 206 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.Hakimliklerdeki sorgular saat akşam 21.30 sıralarında tamamlandı. Sulh ceza hakimlikleri kararları açıkladı.Saat 17.10 itibariyle, SOL Parti üyeleri Yağmur Gündoğan, Utku Özay, Ufuk Demirbilek ve Fatih Atlay, TKP İstanbul İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Ahmet Dincel ile Parti Meclisi Üyesi Arda Hacıyusufoğlu dahil 6 TKP’li, Emek Gençliği MYK Üyesi Selinay Uzuntel; gazeteciler AFP muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç'ın aralarında bulunduğu 173 kişi tutuklandı.31 yurttaş için ev hapsi kararı verildi. 2 kişi yurt dışı çıkış yasağıyla, 1 kişi adli kontrolsüz serbest bırakıldı.Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Sonuç olarak 206 kişiden 173 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken; 31 kişi ev hapsiyle, 2 kişi yurt dışı çıkış yasağıyla, 1 kişi adli kontrolsüz serbest bırakıldı" denildi.ÖHD, kararlara tepki göstererek şunlara yer verdi:"Hukuk araçsallaştırılarak verilen bu siyasi intikam kararları ile yaratılmak istenen korku iklimini kabul etmiyoruz. Temel haklarımızı mücadelemizle korumaya devam edeceğiz!"Öte yandan İmamoğlu'nun seçim sloganı olarak kullanılan "Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin de tutuklananlar arasında bulunuyor.Gezgin'in tutuklandığı bilgisini sosyal medya hesabından paylaşan avukat Cemil Çiçek, şu ifadelere yer verdi:"Her şey çok güzel olacak sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı. Kendisinin son cümlesi şu oldu: “Lütfen beni unutturmayın!” Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak"SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün tutuklanan öğrencilerin ailelerinin çağrısına yer verildi.Çağrı yapan Avni Gündoğan, "Ailelere sesleniyorum, çocuklarınızla gurur duyun! O çocuklar ki ülkemizin geleceğine sahip çıktılar. Biz de çocuklarımıza sahip çıkacağız, 1 ay da yazsalar 5 ay da yazsalar sahip çıkacağız" dedi.Dünkü ev baskınlarında gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Foto muhabiri Murat Kocabaş ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı dahil 73 yurttaş gözaltına alınmıştı.Ev baskınlarında 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında SOL Parti ve TKP üyeleri de bulunuyordu.Sabah saatlerinde dün gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden “adli kontrolle serbest kalacağı” öğrenilmişti.Fakat BirGün’e konuşan avukatlar, kendilerine bildirilen kararın değiştiğini ve dünkü baskınlarda gözaltına alınan 73 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildiklerini söylemişti.Adliyede haber takibi yapan Fatoş Erdoğan, “Serbest bırakılmak için asansörle yukarı çıkarılan NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, savcının karar değiştirmesi üzerine asansörle nezarete geri götürüldü” şeklinde paylaşım yapmıştı.Daha önce gözaltına alınanlarla birlikte toplamda 206 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.