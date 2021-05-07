Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da halk ekmek yine gündemde: Ekmek büfesi kundaklandı /07 Mayıs 2021 22:26

İstanbul'da halk ekmek yine gündemde: Ekmek büfesi kundaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Bakırköy'deki Halk Ekmek büfesi yangınının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı. Mobese kameraları tarafından görüntülenen zanlılar henüz yakalanamadı.

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İstanbul Bakırköy'e bağlı Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak'ta İBB'ye ait halk ekmek büfesi gece saatlerinde yanmıştı. 
Büfeyi tamamen kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun bir açıklama yaptı.

Ongun, İstanbul İtfaiyesi tarafından yapılan tespitlere göre yangının kimliği belirsiz kişilerce çıkarıldığını açıkladı.

Ongun'un açıklaması şöyle:

"İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy'deki Halk Ekmek büfemiz mobese kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor."





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