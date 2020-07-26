İstanbul'da Halk Süt dağıtımı yapan ekibe saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çocuklara süt dağıtması için görevlendirilen işçiler, Gaziosmanpaşa’da kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Olayla ilgili belediye yasal girişimleri başlattı.





KALABALIK GRUP SALDIRDI

İBB Sözcüsü Ongun, Gaziosmanpaşa’da süt dağıtımı için görevlendirilen işçilere, kalabalık bir grup tarafından saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırıya ilişkin Twitter adresinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belesiyesi Sözcüsü Murat Ongun, olayı kınayarak, yasal girişimleri başlattığını bildirdi.





YASAL GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Saldırıya uğrayan belediye işçilerinin fotoğrafını paylaşan Murat Ongun, “Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt dağıtımı yapan ekibimize bugün Gaziosmanpaşa’da kalabalık bir grup tarafından saldırı yapılmıştır. Süt dağıtan birimimize yapılan bu saldırıyla ilgili yasal girişimler başlamıştır. Olayı kınıyor, yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz” açıklaması yaptı.