Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da hastane yatağı karaborsaya düştü: 20 bin lira! /26 Kasım 2020 11:45

İstanbul'da hastane yatağı karaborsaya düştü: 20 bin lira!

Özel hastanelerde yatak bulmak imkansız hale geldi. Özellikle İstanbul’da özel hastanelerin yatışlarda ek bedel tahsil ettikleri ile ilgili şikayetler artıyor.

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Türkiye'de coronavirüs pandemisinde hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında rekor kırılırken, özel hastanelerin hastalardan yatış için ek ücret almaya başladığı belirtiliyor. Sözcü Gazetesi'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre gelinen noktada özellikle vaka sayısının patladığı İstanbul'da B grubundaki bazı özel hastanelerin coronalı hasta yatışı için ‘hava parası' istediği iddia ediliyor. İstanbul Tabip Odası, özel hastanelerde son dönemde Covid hastalarından yatışlarda katılım payı adı altında ek ücret alındığını doğrularken bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini açıkladı.

YATIŞ BİLE ALMIYOR

İstanbul'da özel hastanelerde toplam 13 bin 288 yatak bulunurken, coronavirüs hastaları için yoğun bakımda yer bulmak artık imkansız hale gelmiş durumda.

Özel Hastaneler Birliği konu ile ilgili gazetenin sorusuna yanıt vermezken, muhabirin aradığı birçok özel hastane kapasitelerinin tamamen dolduğunu açıkladı. Gelinen noktada bazı hastaneler de yoğun bakım yatakları dolduğu için sadece yatış için bile 60 yaş üstü covidli hasta kabul edemediklerini belirtti.

20 bin liraya kadar ek bedel isteniyor

Yoğun bakımlarda yatak kalmadığı için bazı özel hastanelerin acil servisleri dahi yatak bekleyen koronavirüslü hastalarla dolmuş durumda. Yeni Covid-19 vakalarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da bazı ikinci kategori özel hastanelerin hasta yatışı için ‘hava parası' olarak adlandırılabilecek ek bedel talep ettiği, burada 15 ila 20 bin TL'lik bir piyasanın oluştuğu iddia ediliyor.
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