Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Havai fişek yasaklandı /10 Temmuz 2020 12:36

İstanbul'da Havai fişek yasaklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, Sakarya Hendek’te gerçekleşen patlamalar ve ardından yaşanan facialar sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Biz, İstanbul’da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul’un herhangi bir yerinde görmek isteriz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dudullu-Bostancı Metro Hattı Başlangıç Töreni sonrasında gazetecilerin, Sakarya'da yaşanan patlama sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Havai fişek fabrikasında yaşanan faciadan sonra birçok belediye havai fişekleri yasaklama kararı aldı? İBB'nin bu yöndeki kararı nedir, konu meclis gündemine gelir mi” soruların, şu yanıtı verdi:

* Sakarya bizi çok üzdü. Dün, tesadüf Ankara'dan İstanbul'a dönerken bir şehidimizin ailesi ile denk geldik ve biraz dertleştik. Bütün şehitlerimize kayıplarımıza çok üzgünüz.

* Özellikle ikinci olayın, gerçekten bir iş kazası değil, ihmal olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Mutlak soruşturulması lazım.

* Dolayısıyla bu yaşanan Sakarya Hendek'teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize, o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak.

“SAYIN VALİMİZ İLE BU KONUYU KONUŞACAĞIM”

* Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil.

* Ama biz bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz. Çok daha farklı sistemlerle kutlamalarımızı yaparız. Keşke orada bir tek canımız hayatını kaybetmeseydi.


* Bizim yetkimizde olmayan bir hususu meclise getirmiş oluruz. Dediğim gibi bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Başka kurumların yaptığı ve bir takım kutlama ile ilgili uygulamalar var. Sayın Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Bizimle farklı bir görüşte olmaz diye tahmin ediyorum.
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