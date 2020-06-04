İstanbul'da her 100 kişiden biri Koronavirüs taşıyor

Prof. Dr. Ceyhan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yorumlarken İstanbul'da Koronavirüs vak'a sayısı ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.







Ceyhan şunları dile getirdi: "300 bin civarında virüsü taşıdığını düşündüğümüz insan var. Bu da giderek azalıyor. Şu anda bunun genel olarak yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu düşünmek durumundayız. Geri kalan Anadolu'nun değişik bölgelerinde. 160 bin 170 bin civarında İstanbul'da aktif vak'a var. Tabii İstanbul'un nüfusuna göre düşünürseniz her 100 kişiden 1'i anlamına gelir. 100 kişilik bir toplantıya gittiğinizde orada bulaştıracak bir kişiyle karşılaşma ihtimali oldukça yüksek. İlla ki her yerde denk geleceğiniz anlamına gelmez bu bir ortalamadır."