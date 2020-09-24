Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da hissedilen deprem /24 Eylül 2020 16:53

İstanbul'da hissedilen deprem

Marmara Denizi'nde Silivri ile Marmara Ereğlisi açıklarında bir deprem gerçekleşti.

SHABER3.COM

Kandilli Rasathanesi depremin 4,3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Deprem İstanbul'da Beşiktaş, Bağcılar, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerden birkaç saniyelik bir sarsıntı olarak hissedildi.

AFAD'sa 16.38'de kaydedilen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

VALİLİK: SORUN YOK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" denildi.

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