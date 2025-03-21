Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 'İmamoğlu' yasakları! Saraçhane'ye giden yollar trafiğe kapatıldı /21 Mart 2025 18:44

İstanbul'da 'İmamoğlu' yasakları! Saraçhane'ye giden yollar trafiğe kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'daki önlemlere bir yenisi daha eklendi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte o yollar...

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği, aldığı önlemlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ila 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

    Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
    Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

    10.Yıl Caddesi
    Namık Kemal Caddesi
    Sahil Kennedy Caddesi
    E-5 D100 Karayolu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da 'İmamoğlu' yasakları! Saraçhane'ye giden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:09:39