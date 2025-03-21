İstanbul'da 'İmamoğlu' yasakları! Saraçhane'ye giden yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, aldığı önlemlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ila 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:



Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.



ALTERNATİF YOLLAR



10.Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

E-5 D100 Karayolu