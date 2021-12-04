Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da IŞİD operasyonu /04 Aralık 2021 11:18

İstanbul'da IŞİD operasyonu

IŞİD'e yönelik 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

SHABER3.COM

İstanbul'da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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