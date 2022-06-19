Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 'İspark' ücretlerine yüzde 25 zam kararı /19 Haziran 2022 18:36

İstanbul'da 'İspark' ücretlerine yüzde 25 zam kararı

Yüksek syreden enflasyon rakamları gündelik hayattaki kullanımlara zam olarak yansımaya devam ediyor. İstanbul'da da bu kapsamda belediyenin otopark hizmeti olan İspark ücretlerine yüzde 25 oranında zam kararı alındığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul'da İSPARK ücretleri yüzde 25 artırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, dün Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşti.

İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için 2022 yılı park ücreti tarifesinde talep edilen artış, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyon tarafından revize edilerek uygun bulundu.

Komisyon, şirketin finansman ihtiyacının sermaye artışı veya sübvanse teklifi ile karşılanması gerektiğini belirtti. Buna göre; İSPARK'ın işlettiği otoparklara ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Karar dün, İBB Meclisi’nde oybirliği ile alındı.
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