İstanbul'da Kaftancıoğlu'nun karşısına o isim mi çıkacak?

CHP'de 2020 Nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci devam ediyor. Şubat ayında düzenlenmesi beklenen il başkanlığı seçimlerinde, mevcut İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olması beklenirken, eski milletvekili ve halen CHP PM üyesi olan Eren Erdem'in de Kaftancıoğlu'nun rakibi olacağı konuşuluyor. Erdem, yaptığı açıklamada iddiaları reddetmezken, "İnsanlar bana aday olmam yönünde görüşlerini, dileklerini söylüyorlar. Ben özel bir çalışma içinde değilim. Ancak tabanda böyle bir talep var" dedi.





Erdem bu konuyla ilgili olarak daha önce basına yansıyan demeçlerinde görevden kaçmayacağını söyleyerek, aday olmasını isteyenlere umut vermişti.



