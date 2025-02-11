İstanbul'da kar alarmı! Tüm okullar yarın tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da, 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) için uyarıda bulunmuştu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un art arda uyarıları sonrası İstanbul’un 9 ilçesinde okullar tatil edilirken, İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.



İstanbul Valiliği açıklamasında “Kent genelinde eğitime ara verilmesi söz konu değil” dese de beklenen haber geldi.



İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.