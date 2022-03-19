Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor /19 Mart 2022 19:19

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

SHABER3.COM

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkili olan yağış, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam etti. Sultanbeyli'de evlerin çatıları ve yollar karla kaplandı.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik gözlenmezken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de yoğunluk yaşanmıyor. Öte yandan D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadığı görülüyor.



Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de ise lokal olarak etkili oluyor.



Silivri'de aralıksız ve tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Semizkum sahili etkili yağış nedeniyle tamamen karla kaplandı. Bazı vatandaşların sahilde dolaştığı ve evcil hayvanlarını gezdirdiği görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 17.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:34:23