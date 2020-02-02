İstanbul'da karekodla ulaşım başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı BELBİM A.Ş. tarafından geliştirilen yeni uygulamayla ulaşımda karekodla (QR) ödeme dönemi başlıyor. Buna göre artık İstanbul’daki yolcular akıllı telefonlarla karekod okutarak toplu taşıma araçlarına binebilecek.



Uygulama, İBB’nin İstanbulkart’ı şehirdeki birçok hizmetten faydalanılabilecek bir araca dönüştürme hedefi güdüyor. Pilot uygulamaların Mart ayında başlayacağı belirtilirken, ilk uygulama noktasının metrobüsler olması bekleniyor.





Uygulama daha sonra metro, vapur, Marmaray gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanabilecek. Yolcular plastik kart taşımadan da yolculuk yapabilecek.