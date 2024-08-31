Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da korku dolu anlar: Devlet hastanesinde silahlı saldırı! /31 Ağustos 2024 08:31

İstanbul'da korku dolu anlar: Devlet hastanesinde silahlı saldırı!

İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisine düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis özel harekat ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı gerçekleşti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne yaşandı.

Acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı.

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da korku dolu anlar: Devlet hastanesinde silahlı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:20