Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da korkutan deprem /19 Haziran 2021 16:18

İstanbul'da korkutan deprem

AFAD'a göre İstanbul Kartal merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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İstanbul'da Kartal merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 3.9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi, merkezini Sultanbeyli olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.
Şu ana dek can ve mal kaybına yönelik bir bilgi gelmedi.

ERCAN: BU İYİ BİR GELİŞME

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili olarak Odatv'ye konuştu. "Asıl büyük İstanbul depreminin olmasının beklenildiği yerden çok uzak bir bölgede gerçekleşti. Bu iyi haber" diyen Ercan, şöyle devam etti:

"Yaşanan, yerel gerginlik boşalmasıdır. Daha büyük bir deprem yaratması söz konusu değildir. Deprem bilimciler umarım şüpheli açıklamalar yapmaz. Beklenen İstanbul depreminin ayak sesleri değildir bunlar. Bu depremcikle ilgili 'Büyük İstanbul depreminin ayak sesidir' demek bilime aykırıdır."

İMAMOĞLU: DEPREM GERÇEĞİ ÖNEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında "İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" paylaşımında bulundu.

 
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