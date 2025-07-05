İstanbul'da korkutan deprem!





GÖRÜR, KUMBURGAZ'A DİKKAT ÇEKTİ

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.Silivri'deki depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz Fayı'na dikkat çekti.Görür, "Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı "ifadesini kullandı.