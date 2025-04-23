Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da okullar ve üniversiteler tatil edildi /23 Nisan 2025 16:35

İstanbul'da okullar ve üniversiteler tatil edildi

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi. İstanbul'da 24-25 Nisan tarihlerinde okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. İstanbul Valiliği de kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin 2 gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24-25 Nisan tarihlerinde İstanbul'da okulların tatil olacağını duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar da devlet ve vakıf üniversitelerinde iki günlüğüne eğitime ara verildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin 2 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.
İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası kentteki okulların 2 gün tatil edildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığı'nın AFAD’la yaptığı toplantıda psikolojik ortam sebebiyle vatandaşların okulları ve okul bahçelerini kullanabileceklerini, bu yüzden okulların tatil etmenin uygun olacağını bu nedenle perşembe ve cuma günü okulların tatil edilmesine karar verdikleri açıkladı.

Bakan Tekin, "AFAD, bizden yarın ve sonraki gün için okullarımızın tatil edilmesine yönelik destek istedi. Şimdi İçişleri Bakanlığımızın talebi üzerine, okullarımızı iki gün tatil ilan ediyoruz. Sadece İstanbul il genelinde tatil olacak." dedi.
VALİLİK'TEN 'İDARİ İZİN' AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.
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