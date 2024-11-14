Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da korkutan metro yangını: Yolcular tahliye edildi! /14 Kasım 2024 09:36

İstanbul'da korkutan metro yangını: Yolcular tahliye edildi!

İstanbul'da metroda yangın çıktı. Yenikapı istasyonundan yükselen dumanlar paniğe sebep oldu. Yolcular hızlıca tahliye edilirken, istasyon kapatıldı.

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İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTASYON KAPATILDI
Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

METRO İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK
Yangın nedeniyle Yenikapı istasyonunun kapatılması nedeniyle, diğer metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.
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