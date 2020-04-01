Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da korkutan tablo: İşte Koronavirüs vakaları için ayrılan Gasilhane /01 Nisan 2020 11:59

İstanbul'da korkutan tablo: İşte Koronavirüs vakaları için ayrılan Gasilhane

Corona virüsü krizi dünyanın dört bir yanını sararken, Türkiye'de de vaka sayıları giderek artıyor. Vakaların şehirlere göre dağılımı açıklanmasa da, İstanbul'da corona virüsü cenazeleri için çalışan araçları görüntülendi.

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya genelinde 39 bini aşkın insanın ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye’de de etkisini hissettirmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yeni vakalar ve hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler verse de, hastaların şehirlere göre dağılımını açıklamaktan kaçınıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İstanbul’daki son durum ortaya konuldu 

Söz konusu fotoğraflarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlara Alibeyköy'deki bir morgdan cenazeler yüklenirken görülüyor. 4 aracın arka arkaya dizildiği karelerde görevlilerin maskelerin yanı sıra koruyucu kıyafetler giydikleri dikkat çekiyor.
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İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

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