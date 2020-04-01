İstanbul'da korkutan tablo: İşte Koronavirüs vakaları için ayrılan Gasilhane

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya genelinde 39 bini aşkın insanın ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye’de de etkisini hissettirmeye başladı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yeni vakalar ve hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler verse de, hastaların şehirlere göre dağılımını açıklamaktan kaçınıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İstanbul’daki son durum ortaya konuldu





Söz konusu fotoğraflarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlara Alibeyköy'deki bir morgdan cenazeler yüklenirken görülüyor. 4 aracın arka arkaya dizildiği karelerde görevlilerin maskelerin yanı sıra koruyucu kıyafetler giydikleri dikkat çekiyor.

