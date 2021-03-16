Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da korona vakaları 1 haftada yüzde 60 arttı /16 Mart 2021 11:38

İstanbul'da korona vakaları 1 haftada yüzde 60 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarında son durumu açıkladı. Türkiye genelinde yaşanan vaka artışına paralel olarak İstanbul'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 60 arttı.

SHABER3.COM

Türkiye genelinde yaşanan vaka artışına paralel olarak İstanbul'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 60 arttı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaşılan haritaya göre; Samsun, 458,53 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen kent oldu.

Siirt ise 2,11 ile nüfusa oranla en düşük vaka sayısına sahip il.

Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve 6 Mart ve 16 Mart'ta açıkladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:

İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57 - 178,25
Ankara: 35,49 - 39,84 - 54,83 - 68,53
İzmir: 44,39 - 53,42 - 66,47 - 78,75
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da korona vakaları 1 haftada yüzde 60 arttı Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:00