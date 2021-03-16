İstanbul'da korona vakaları 1 haftada yüzde 60 arttı

Türkiye genelinde yaşanan vaka artışına paralel olarak İstanbul'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 60 arttı.



Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaşılan haritaya göre; Samsun, 458,53 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen kent oldu.



Siirt ise 2,11 ile nüfusa oranla en düşük vaka sayısına sahip il.



Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve 6 Mart ve 16 Mart'ta açıkladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:



İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57 - 178,25

Ankara: 35,49 - 39,84 - 54,83 - 68,53

İzmir: 44,39 - 53,42 - 66,47 - 78,75