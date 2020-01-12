İstanbul'da kritik buluşma

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya'da ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.





Türkiye ve Rusya'nın talebiyle Libya'da ateşkesin sağlanmasının hemen akabinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul'a geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Serrac ile bir araya geldi.





Basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.



