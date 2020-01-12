Samanyolu Haber /Dünya / İstanbul'da kritik buluşma /12 Ocak 2020 18:00

İstanbul'da kritik buluşma

Libya'da ateşkes 12 Ocak Pazar günü 00:01 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ateşkesin ilk saatlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kritik bir görüşme yaptı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya'da ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. 

Türkiye ve Rusya'nın talebiyle Libya'da ateşkesin sağlanmasının hemen akabinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Serrac ile bir araya geldi. 

Basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

 
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