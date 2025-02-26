Samanyolu Haber /Dünya / İstanbul'da kritik zirve! ABD ve Rusya yarın bir araya gelecek /26 Şubat 2025 15:53

İstanbul'da kritik zirve! ABD ve Rusya yarın bir araya gelecek

Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleşecek olan ABD-Rusya görüşmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için yarın İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın üçüncü yıl dönümünde Pazartesi günü Ankara'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti.

'EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ' MESAJI VERMİŞTİ

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vererek şunları söylemişti: ABD tarafından başlatılan ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen bir girişim mevcut. Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. Yeni girişime sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfediyoruz. Çözüme iki tarafında da katılacağı müzakerelerden ulaşılabileceğine inanıyoruz.

Lavrov ise “Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi, bu olmazsa olmaz şartı” demişti.

KRİTİK ZİRVE YARIN İSTANBUL'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni bir açıklama daha yaptı. Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için yarın İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.
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