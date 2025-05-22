İstanbul'da kriz çözüldü: İBB ve özel halk otobüsü sahipleri anlaştı

İstanbul'da toplu ulaşım bu sabah ciddi bir aksama yaşadı. Özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) toplam 6 milyar TL'lik hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Seferlerin durması ve İETT otobüslerinin yetersiz kalması nedeniyle sabah saatlerinde kent genelindeki duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar işe ve okula yetişebilmek için çareyi taksiye binmekte buldu.





ANLAŞMA SAĞLANDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre halk otobüslerinin İBB ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Otobüs sahiplerinin eylemi sona ererken yeniden sefere çıkacakları kaydedildi.





ÇARE TAKSİDE

Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray yönüne gitmek isteyenler saatlerce otobüs bekledi. Ancak özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması ve gelen İETT araçlarının dolu olması, vatandaşları alternatif yollara yöneltti. Toplu taşıma umudu kalmayan birçok yolcu, taksiyle yoluna devam etmek zorunda kaldı.





3 BİN 20 ARAÇ SEFERDEN ÇEKİLDİ

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, İBB ile yapılan sözleşmeye rağmen yaklaşık dört yıldır ödemelerin düzensiz ve gecikmeli yapıldığını belirterek, 3 bin 20 özel halk otobüsünün bugün itibarıyla sefere çıkmayacağını duyurmuştu. Karar, sabah saatlerinde etkisini ciddi şekilde gösterdi.





İETT'DEN KRİZE YANIT

Gelişmelerin ardından İETT Genel Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, İstanbul'daki toplu taşımanın günlük 64 bin seferle yaklaşık 5 milyon yolculuğu karşıladığı belirtildi ve özel halk otobüslerine verilen mali destekler sıralandı.





İBB'nin, 2020 yılından bu yana Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) kapsamında otobüslerin işletme maliyetlerini karşıladığı, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına ödeme yapıldığı vurgulandı. Bu dönemde 15,8 milyar TL yolculuk gelirine karşılık, İBB'nin toplamda 35,3 milyar TL ödeme yaptığı, bunun da 19,5 milyar TL'lik ilave destek anlamına geldiği ifade edildi.





EK SEFERLER KONULDU

İETT, 1 Haziran 2025'ten itibaren ödeme planının yeniden düzenleneceğini ve alternatif çözüm modelleri üzerinde çalışıldığını duyurdu. Ayrıca, yaşanacak mağduriyeti en aza indirmek amacıyla ek seferler ve yeni hat planlamalarının devreye alındığı bildirildi.