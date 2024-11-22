Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da lüks AVM'de altınlarla yakalanan kişi 'diplomatım' dedi /22 Kasım 2024 20:21

İstanbul'da lüks AVM'de altınlarla yakalanan kişi 'diplomatım' dedi

İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin önünde durdurulan bir takside 70 kilogram altın ele geçirildi. Polis ekiplerine 'Diplomatım' diyerek kendisini savunan şüphelinin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Vadi İstanbul önünde yaptığı bir aramada 70 kilo altının ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, altının kendisine ait olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı M.G.Ş.'nin ayrıca diplomat olduğunu söylediği ve yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sarıyer ilçesi Vadi İstanbul önünde durdurulan bir şahıstan yapılan önleme arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde:70 kilo altın bulunduğu tespit edilmiş, ürünlerin kendisine ait olduğunu beyan eden şahsın Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G. Ş. olduğu anlaşılmış ayrıca şahsın görevlilerimize diplomat olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli yasal işlemler devam etmektedir.
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