Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da metrekareye 108 kg yağış düştü /23 Haziran 2020 19:36

İstanbul'da metrekareye 108 kg yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'a düşen yağış miktarını açıkladı. En fazla yağışın (108.4 kg/m2) ile Silivri'de, en az yağışın ise 7 (kg/m2) ile Şişli'de ölçüldüğü kaydedildi.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKOM’un kuvvetli sağanak yağış raporunu paylaştı.Raporda en fazla yağışın (108.4 kg/m2) ile Silivri’de, en az yağışın ise 7 (kg/m2) ile Şişli’de ölçüldüğü kaydedildi.

Raporu paylaşan Ongun tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

* Kuvvetli gök gürültü sağanak yağış sonucunda kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde en fazla yağış; Silivri'de (108.4 kg/m2) ölçülmüştür.

* İBB 4.855 personel, 2.186 araç ve iş makinesi ile yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etmektedir.
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