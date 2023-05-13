İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' ayarı: Saat 2'ye kadar uzatıldı

Metro İstanbul, seçimler nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığını açıkladı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.
O hatlar şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı