İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' ayarı: Saat 2'ye kadar uzatıldı

Metro İstanbul, seçimler nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığını açıkladı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.



O hatlar şöyle:



M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı

M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı