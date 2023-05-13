Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' ayarı: Saat 2'ye kadar uzatıldı /13 Mayıs 2023 22:26

İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' ayarı: Saat 2'ye kadar uzatıldı

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle İstanbul'da metro seferleri, gece saat 02.00'ye kadar uzatılacak.

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Metro İstanbul, seçimler nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığını açıkladı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.

O hatlar şöyle:

    M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
    M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
    M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
    M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
    M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
    M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
    M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
    M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
    M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
    T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
    T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
    T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
    F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı
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