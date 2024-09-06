Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da metrobüs yandı /06 Eylül 2024 10:23

İstanbul'da metrobüs yandı

İstanbul Okmeydanı ve Perpa metrobüs durakları arasında, Mecidiyeköy yönündeki hareket eden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

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İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Halıcıoğlu mevkisinde, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.
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