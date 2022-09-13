Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da musluktan zam akacak /13 Eylül 2022 19:11

İstanbul'da musluktan zam akacak

Son dönemde faturalara gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de neredeyse her 4 kişiden birinin yaşadığı istanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı.

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Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle faturalara yansıyan zamlara bir yenisi daha eklendi.

Elektrik ve doğalgaza art arda gelen zamlar sonrası bütçe sıkıntısı yaşayan vatandaşlara bir kötü haber de su faturası konusunda geldi.

20 milyonluk nüfusuyla Türkiye'de neredeyse her 4 kişiden birinin yaşadığı istanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin talebi sonrasında belediye meclisinde alınan karar öncesinde Nisan ayında da İstanbul'da suya yüzde 49.9 oranında bir zam yapılmıştı.
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