Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da okula baltalı baskın /21 Ocak 2022 16:23

İstanbul'da okula baltalı baskın

Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı.

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Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.

Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

Okulun öğrencilerinden Civan Y. "Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise "Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu.

Bir veli ise, "Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALDI
Polis ekipleri okula gelerek saldırgan E.Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

E.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Zanlı ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
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