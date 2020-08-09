Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da otobüs kazası: 5 ölü, 25 yaralı /09 Ağustos 2020 10:16

İstanbul'da otobüs kazası: 5 ölü, 25 yaralı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Metro turizme ait yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Karabük'ten İstanbul'a seyir halinde olduğu öğrenilen Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğince olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Karabük’ten İstanbul’a seyir halindeki yolcu otobüsünün, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.

Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3’ü çocuk, 7’si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da otobüs kazası: 5 ölü, 25 yaralı Sonraki Haber >>

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:55