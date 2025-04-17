İstanbul'da otobüs krizi: İETT şoförlerinden 'POS cihazı' kararı

Güneş, "Siz İstanbulkart'la bindiğinizde hizmetin parasını peşin ödemiş oluyorsunuz. Ama o para bize ulaşmıyor. Aralık ayında Taksim'den Eminönü'ne binmişsiniz, biz Nisan'ı bitirdik, hâlâ o hizmetin karşılığını alamadık" dedi.





İstanbul'da toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Özel Halk Otobüsü şoförleri, aylardır ödeme alamadıklarını iddia ederek ve artan ekonomik baskıları protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binası önünde toplandı.Ellerinde "Aynı yolu sürüyoruz, eşit muamele istiyoruz" ve "İETT'nin araçları yolda kalıyor, fatura halk otobüsçüsüne kesiliyor" yazılı pankartlarla toplanan yüzlerce şoför, ödemelerin yapılmaması nedeniyle işlerini sürdüremez hale geldiklerini dile getirdi.Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, yaşanan mağduriyetin sadece esnafa değil, İstanbullulara da ciddi şekilde yansıdığını vurguladı.Güneş, "İstanbul halkı için gece gündüz direksiyon sallıyoruz. Sabah saat 4'te kontak çeviriyor, gece 1'e kadar bu şehri taşıyoruz. Ancak bu emeğin karşılığını alamıyoruz. İBB, bize defalarca söz vermesine rağmen ödeme yapmadı. Sürekli bahanelerle oyalandık. ‘Seçim bitsin', ‘Taksi ihalesi yapılsın', ‘Mülk satışı gerçekleşsin' denilerek her seferinde başka bir gerekçeyle bekletildik" dedi.Güneş'in verdiği bilgilere göre, şu anda İstanbul genelinde çalışan 3 bin 41 özel halk otobüsünün toplamda 6 milyar TL'lik alacağı İBB tarafından ödenmemiş durumda. Her bir aracın ortalama 2 milyon TL alacağı olduğu öne sürülüyor.Rotasyon uygulamalarıyla otobüslerin sık sık hizmet dışı bırakıldığını, bu durumun hem gelir kaybına neden olduğunu hem de şehir içi ulaşımı sekteye uğrattığını ifade eden Güneş, "İBB'nin çalıştırmadığı kendi otobüslerinin yerine, tüm yükü biz omuzluyoruz. Ancak ay sonu geldiğinde emeğimizin karşılığı bize ödenmiyor. Bu sadece bizim değil, İstanbul halkının da sorunudur" diye konuştu.Platform Sözcüsü Güneş, İBB'ye ödeme için ay sonuna kadar süre verdiklerini ve bu tarihe kadar bir adım atılmazsa, toplu ulaşımın durmaması için araçlara kendi POS cihazlarını koyacaklarını açıkladı:"Biz hizmeti kesmek istemiyoruz. Ancak bu yükün altından da kalkamıyoruz. Ay sonuna kadar ödeme yapılmazsa, araçlarımıza kendi POS cihazlarımızı yerleştireceğiz. Yolcularımızdan ricamız; lütfen İstanbulkart kullanmayın. Ücreti doğrudan bize, şahsi POS cihazlarımız üzerinden ödeyin. Bu bir isyan değil, ayakta kalma mücadelesi."