Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da pazar yerleri de kapsama alındı /13 Kasım 2020 20:13

İstanbul'da pazar yerleri de kapsama alındı

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda, toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesini yasaklayan İstanbul Valiliği, son olarak pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

SHABER3.COM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını belirtti. 

Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı. 

Valilik ilk yasak açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 102 numaralı kararı doğrultusunda, maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm ilde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 ilçenin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 25 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da pazar yerleri de kapsama alındı Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:27