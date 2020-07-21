Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Pınar Gültekin protestosu /21 Temmuz 2020 20:31

İstanbul'da Pınar Gültekin protestosu

İstanbul'da kadınlar, Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto etmek amacıyla Beşiktaş'ta bir araya geldi.

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Muğla’nın Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin’in ardından Türkiye’nin dört bir yanında protesto gösterileri düzenleniyor.

İstanbul Beşiktaş’ta bir araya gelen kadınlar, “Kadın yaşam özgürlük”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganlarıyla erkek şiddetini protesto etti. İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce uygulamaya konulması çağrısında bulunan kadınlar, meydanlardan kazanarak gitmek istediklerini belirterek “Milyonlarca kadının öfkesiyle bu meydanlardayız. Her kadına diyoruz ki ‘asla yalnız yürümeyeceksin.’ İstanbul Sözleşmesi kadınlar için yaşamdır. Bunlar ne diyorlar? ‘Gelenek’ diyorlar. Geleneğe bakar mısınız!” açıklamasını yaptı.
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