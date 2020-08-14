İstanbul'da polis yok mu? Magandanın saldırı anı kameralarda









SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ



Sosyal medyada yayınlanan görüntüle infiale sebep olurken, "İstanbul'da polis yok mu? Kim bu magandalara cesaret veriyoru?" soruları yöneltildi.



Dün akşam saatlerinde Alibeyköy'de bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı.Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise dehşet verici anları cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldırgana "Sen bana ne hakla küfredebiliyorsun!" diye seslendi.Saldırgan daha sonra hiçbir şey olmamış gibi arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlarda mağdur doktor olduğu belirtilen kadın şoförün, "Allah rızası için polisi arayan kimse yok mu?" diye feryat etti.