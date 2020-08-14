Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da polis yok mu? Magandanın saldırı anı kameralarda /14 Ağustos 2020 10:40

İstanbul'da polis yok mu? Magandanın saldırı anı kameralarda

Alibeyköy'de bir magandanın trafikte bir kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Dün akşam saatlerinde Alibeyköy'de bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı. 
Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise dehşet verici anları cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldırgana "Sen bana ne hakla küfredebiliyorsun!" diye seslendi. 
Saldırgan daha sonra hiçbir şey olmamış gibi arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlarda mağdur doktor olduğu belirtilen kadın şoförün, "Allah rızası için polisi arayan kimse yok mu?" diye feryat etti. 


SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ


Sosyal medyada yayınlanan görüntüle infiale sebep olurken, "İstanbul'da polis yok mu? Kim bu magandalara cesaret veriyoru?" soruları yöneltildi.

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