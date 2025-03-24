İstanbul'da büyük provokasyon korkusu: Gözler bu akşamda...

İstanbul'da, Saraçhane Meydanı'ndaki Şehzadebaşı Camisi'nde mezar taşlarının kırıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilâtı Şehzadebaşı Camisi'nde iftar açacaklarını duyurdu.





PROVOKASYON ENDİŞESİ

Sosyal medyadaki "Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftar açacağız" duyurusu 'provokasyon mu hazırlanıyor' endişesine yol açtı.





19 Mart'tan bu yana İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de akşam eylemleri devam ederken her akşam Bozdoğan Kemeri civarında polis, üniversite öğrencilerine plastik mermi ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor.





Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci başta olmak üzere, protestolar başladığından bu yana sokağa çıkan halka tehdit mesajları geliyordu. AKP'li Furkan Bölükbaşı da bu güruhun içindeydi.





Bölükbaşı son olarak sosyal medya hesabından protestoların yoğun olduğu Bozdoğan Kemeri civarından görüntüler paylaşarak, kemerin yakınındaki Şehzadebaşı cami avlusunda ve duvarının üstünde bira içildiğini iddia etti ve şunları yazdı:





"Bu işin tadını kaçırmaya başladınız. Haddinizi aşıyorsunuz. Sizi son kez uyarıyoruz. Camilerimizden defolun gidin. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız."





İBDA-C'DEN İFTAR ÇAĞRISI

Nihayetinde de İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından Saraçhane'ye çağrı geldi.





Grup, bu akşamki iftarlarını Şehzadebaşı camisinde yapacaklarını duyurarak şunları yazdı:





"Büyük Doğu Akıncıları Olarak İftarı Şehzadebaşı Camii'nde açacağız! Saraçhane'deki eylemcilerden bir kısım İslâm düşmanlarının Şehzadebaşı Camii'nde yaptıkları pislikler kamuoyunun malumudur! Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftarımızı açacağız.