İstanbul'da rehine operasyonu: Kaçıranlar da kaçırılanlar da yabancı uyruklu

Edinilen bilgilere göre silahlı kişiler, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi fidye amaçlı bir evde rehin aldı. Ardından Pakistan uyruklu bir kişi, dün karakola giderek yakını ile birlikte 7 kişinin silahlı kişilerce 7 gündür Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir evde rehin tutulduğu bilgisini aktardı.







İhbar üzerine olay yerine hemen polis sevk edildi. Sabah saat 09.00 sıralarında gönderilen polis ekipleri, ilk olarak binanın çevresini kuşatarak operasyon kararı aldı.





İTALYA’YA GÖTÜRÜLME YALANIYLA KANDIRILMIŞLAR

Cumhuriyet'in haberine göre eve baskın düzenleyen emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 7 kişi kurtarıldı. Baskında, Afganistan uyruklu A.K., İ.A., S.C., A.H. ve M.Ş. adlı 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





Evde yapılan aramalarda 1'i kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca, 3 kasatura, 2 bıçak ve gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.





Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, rehinelerin İtalya’ya götürülme bahanesiyle söz konusu adrese yönlendirildikleri, burada bir hafta süreyle silah ve bıçak zoruyla alıkonuldukları, cep telefonları ve paralarının gasp edildiği aktarıldı. Saldırganların, rehinelerin ailelerinden 2 bin ile 3 bin euro fidye talep ettikleri tespit edildi.





Operasyonla yakalanan şüpheliler, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", “Gasp(Yağma)” ve “6136 SKM” suçlarından adli makamlara sevk edildi.