Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi /25 Mart 2020 19:04

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Koronavirüs salgını sonrasında saf alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının İstanbul'a 30'a yükseldiği, aynı nedenle 20 kişinin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

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İstanbul'da son iki haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, iddiaya göre koronavirüsten korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonrasında ise çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 10 zanlı ise Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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