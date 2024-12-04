Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da sahte içki sebebi ile ölenlerin sayısı 17'ye çıktı /04 Aralık 2024 13:27

İstanbul'da sahte içki sebebi ile ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

19 GÖZALTI

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.
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