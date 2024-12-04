İstanbul'da sahte içki sebebi ile ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.
Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.
19 GÖZALTI
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.