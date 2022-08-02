Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da şampiyon biber oldu /02 Ağustos 2022 12:17

İstanbul'da şampiyon biber oldu

İstanbul'da temmuzda önceki aya göre en çok biberin fiyatı artarken, en yüksek düşüş karpuzda görüldü.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 106 ürünün fiyatı ise değişmedi. 

BİBER ÜCRETİ ARTTI 
Temmuz ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan biber ücreti yüzde 58,34 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. 

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan yüzde 44,36 ile ilaçlar, yüzde 35,58 ile laboratuvar tahlil ücreti, aynı grupta yer alan yüzde 30,51 doktor muayene ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 23,08 ile tiyatro, gıda harcamalarından yüzde 21,21 ile limon, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 19 gazete oldu. 

KARPUZ FİYATI DÜŞTÜ
Temmuz ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan karpuz fiyatı yüzde 24,21 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. 

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 20,17 ile erik, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 18,47 ile benzin, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,87 ile şeftali, yüzde 11,91 ile maydanoz, yüzde 11,45 ile kavun, yüzde 9,22 ile bamya oldu.

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