Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da sayaçlar artık 'uzaktan' okunacak /09 Mayıs 2022 20:56

İstanbul'da sayaçlar artık 'uzaktan' okunacak

Sayaç okuması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada okuma işleminin artık uzaktan yapılacağı ve bu uygulama için de iki pilot bölge belirlendiği aktarıldı.

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Su sayaçlarının okunmasıyla ilgili İstanbul'da artık yeni bir dönem başlıyor.

Şehirde sayaçlar için 'uzaktan okuma' sistemine geçileceği ifade edilirken bu uygulama için ise iki pilot bölge belirlendiği aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İSKİ'nin pilot bölgelerde başlayacak uygulamasıyla hazirandan itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşılacağı belirtildi.

Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunların ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada, su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğalgaz sayaçlarında da uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağına işaret edilen açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.
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