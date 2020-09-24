Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da servislere yüzde 11,5 zam /24 Eylül 2020 20:21

İstanbul'da servislere yüzde 11,5 zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliği ile alınan kararla İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 11,5 zam yapıldı.

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Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam önerisi oya sunuldu. 

Sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle mart ayından beri çalışmadıklarını şu an sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını, önlerini göremediklerini belirterek zammı yeterli bulmadıklarını söylediler. Zam kararı oybirliği ile kabul edildi.

Sektör temsilcileri, oylamanın ardından pandemi kısıtlamaları nedeniyle velilerle sorun yaşadıklarını fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirterek bu konuda da düzenleme yapılmasını istediler. Komisyondan, pandemi nedeniyle taşımacılıkla ilgili kısıtlama olursa zam oranının tekrar UKOME gündemine taşınacağı açıklandı.
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